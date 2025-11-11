    • Powered by Roundtable

    New "Passive Radar" Protects Army Convoys From Drone Attacks

    Kris Osborn
    Nov 11, 2025, 20:41
    Kris Osborn
    Kris Osborn
    Kris Osborn
    Kris Osborn

    New "Passive Radar" Protects Army Convoys From Drone Attacks

    Kris Osborn
    Nov 11, 2025, 20:41
    Kris Osborn
    Nov 11, 2025, 20:41
    Updated at: Nov 11, 2025, 20:44